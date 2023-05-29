Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 7:26

Летом – в школу: в Челябинске в июне откроют 158 детских лагерей

В Челябинске летом откроют 158 детских лагерей
Елена КОЛЧИНА
В школьных лагерях дети будут находиться не круглосуточно, а только днем

В школьных лагерях дети будут находиться не круглосуточно, а только днем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на этой неделе откроются дневные детские лагеря. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Лагеря организованы на 158 площадках, — уточнил вице-мэр. — Это практически все школы города и два учреждения дополнительного образования.

Сергей Авдеев добавил, что в Челябинске уже начали выдавать путевки детям-сиротам в загородные лагеря, и до 5 июня на отдых приедут 795 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru