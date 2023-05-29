Летом – в школу: в Челябинске в июне откроют 158 детских лагерей

В школьных лагерях дети будут находиться не круглосуточно, а только днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на этой неделе откроются дневные детские лагеря. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Лагеря организованы на 158 площадках, — уточнил вице-мэр. — Это практически все школы города и два учреждения дополнительного образования.

Сергей Авдеев добавил, что в Челябинске уже начали выдавать путевки детям-сиротам в загородные лагеря, и до 5 июня на отдых приедут 795 человек.

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