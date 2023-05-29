В Ленинском районе Челябинска ограничат движение из-за строительства газопровода

Под перекрестком будут прокладывать газопровод
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске ограничат движение машин, чтобы проложить подземный газопровод. Ограничения будут действовать на пересечении улиц Барбюса и Коллектива с 30 мая по 2 июня.
Схема: администрация Челябинска
В администрации Челябинска попросили водителей выбирать объездные маршруты.
Напомним, в Челябинской области 29 мая на восемь часов запретили грузовикам ездить по участкам федеральных трасс. Причина — аномальная жара до +34 градусов.
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