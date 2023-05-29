В Ленинском районе Челябинска ограничат движение из-за строительства газопровода

Под перекрестком будут прокладывать газопровод Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ограничат движение машин, чтобы проложить подземный газопровод. Ограничения будут действовать на пересечении улиц Барбюса и Коллектива с 30 мая по 2 июня.

Схема: администрация Челябинска

В администрации Челябинска попросили водителей выбирать объездные маршруты.

Напомним, в Челябинской области 29 мая на восемь часов запретили грузовикам ездить по участкам федеральных трасс. Причина — аномальная жара до +34 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru