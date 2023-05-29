В челябинском горсаду имени Пушкина появятся новые песочные скульптуры

Фото: управление культуры Челябинска

Фестиваль песочных скульптур откроется в челябинском горсаду имени Пушкина 1 июня. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Челябинцы смогут посмотреть на большинство скульптур, созданных в прошлом году. На зиму фигуры из песка закрывали ящиками, а весной начали реставрировать. Разрушить решили только две скульптуры, плохо перенесших холодный сезон — «Карлсона» и «Серебряное копытце».

В 2023 году к экспозиции добавят четыре скульптуры. Это композиции по мотивам сказок «Репка», «Золотая антилопа», пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». Кроме того, художники изготовят песочную версию картины Васнецова «Богатыри».

Открыть фестиваль собираются развлекательной программой. Она продлится с 12:00 до 14:00 1 июня.

Как сообщили в челябинском управлении культуры, юные гости праздника смогут попробовать себя в роли скульпторов. На мастер-классе они изготовят из песка мини-скульптуры богатыря и сказочного зверя.

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