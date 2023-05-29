Специалисты ЦКС проконсультируют жителей Уйского района

На встречах со специалистами ЦКС жители сельской местности смогут получить ответы на вопросы, связанные со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами, актуализировать данные по расчетному счету, подать документы на заключение договора и заявление на перерасчет.

Консультации будут проходить каждый четверг — 1, 8, 15, 22, 29 июня с 10:00 до 14:00 в здании районной администрации по адресу: с. Уйское, ул. Балмасова, 6 (актовый зал).

Для оперативной связи с населением также работает горячая линия ЦКС, телефон (351) 200-33-83. Свой вопрос региональному оператору можно направить через сайт cks174.ru. Для этого здесь предусмотрена форма обратной связи. Обращения принимаются и на электронную почту info@cks174.ru.