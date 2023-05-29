Южноуральский школьник заплатит штраф за оскорбление физрука в соцсетях

Школьник распространил фотографии физрука с оскорблениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области оштрафовали 17-летнего школьника, который оскорбил учителя физкультуры в соцсетях. Парень распространил его фотографиями и сопроводил все это унижающими комментариями. Такой поступок привлек внимание правоохранителей, и на школьника составили административный протокол.

В итоге его признали виновным. Теперь парню придется расплачиваться за свои действия.

— Комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав администрации Южноуральского городского округа ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кстати, недавно жительница Челябинской области получила штраф в размере 15 тысяч рублей за оскорбление сотрудника ГИБДД. Она отправила в чат голосовое сообщение, в котором материт полицейского. Так что школьник еще легко отделался.

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