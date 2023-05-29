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НовостиОбщество29 мая 2023 10:26

«Люди стали пить больше газводы»: в Челябинске в жару не хватает места в урнах

Наталья Котова поручила в три раза чаще убирать мусор на Кировке в жару
Елена КОЛЧИНА
С Кировки в жаркие дни чаще станут убирать мусор

С Кировки в жаркие дни чаще станут убирать мусор

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в жару стали быстро переполняться урны. На ситуацию обратила внимание мэр Наталья Котова. Она поручила опустошать урны чаще.

— Сейчас очень жарко. Люди стали пить больше газированной воды и просто воды, все эти банки остаются. Надо освобождать урны на Кировке не один раз, а два-три раза в день, — заявила Наталья Котова. — То же касается и остановок.

Мэр поручила также тщательнее убирать разделительные полосы и обочины дорог. Туда несознательные челябинцы также выбрасывают опустевшие бутылки.

— Жители, к сожалению, не понимают, что чистоту надо поддерживать. По утрам ситуация оставляет желать лучшего, — посетовала глава города. —Просьба подрядчикам: убирать каждый день.

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