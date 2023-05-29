В Челябинске отремонтируют улицы Новомеханическую и Братьев Кашириных

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на этой неделе начнут ремонтировать улицы Новомеханическую и Братьев Кашириных. Об этом сообщил глава городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

На улице Братьев Кашириных в рамках проекта «Дорожный рывок» заменят асфальт между перекрестками с Северо-Крымской и Косарева. В реконструкцию участка вложили 8 млн рублей.

На улице Новомеханической новый асфальт уложат между пересечением с улицей Каслинской и путепроводом в районе Электростанции.

На обоих улицах планируют обновить не только проезжую часть, но и тротуары. После завершения работ восстановят газоны и нанесут разметку.

— В связи с работами на сетях водоснабжения до 20 июня закрыто движение по правому отнесенному повороту с проспекта Ленина на улицу Российскую, — напомнил Николай Кожевников.

Он попросил челябинцев обращать внимание на дорожные знаки, предупреждающие о временных ограничениях.

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