«Ночь музеев» в Челябинске привлекла внимание тысяч горожан

Фото: chelmuseum.ru

«Ночь музеев» в Челябинске прошла шумно, как и подобает таким ивентам. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», размах по площадкам, кажется, побил рекорды «Тотального диктанта».

— В Историческом музее сыграли музыку живьём на крыше и посмотрели спектакль про малахитовую шкатулку, в музее ИЗО продегустировали ретро-ароматы, в Театре Кукол устроили магическую экскурсию по закулисью, в Немузее Мусора — путешествие в Беспоряндию с перформансами про реальную цену моды, в Центре исторического наследия ЮУЖД рассказали тайны Транссиба, а в Театре «Манекен» показали пьесу о нейросети, — перечисляют авторы паблика. — Душевная традиция не спать, а бродить по выставкам в одну из ночей мая в Челябушке прижилась, с каждым годом в ней всё больше количества (в этот раз уже под 200 мероприятий) и качества — творчества, удивления, затрагиваемых тем и признаков времени.