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НовостиОбщество26 мая 2023 8:40

На Кировке и прогулочной набережной могут запретить электросамокаты

Запрет двухколесного транспорта анонсировала мэрия
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

Доигрались. Точнее, докатались. Комиссия по безопасности дорожного движения при мэрии рассмотрит возможность запрета самокатов на набережной реки Миасс и Кировке в Челябинске, пишет паблик о жизни региона «Челябушка». Уж слишком много на них жалоб: создают угрозу пешеходам.

— Полагаем, шансы на введение ограничений очень высокие. Вопрос только в том, чтобы соотнести их с законом и не поссориться с кикшерингом. Судя по опросам в СМИ, большинство гуляющих по центру выступает за тотальный запрет, — комментируют новость авторы телеграм-канала. — Последней каплей стало происшествие на Кировке неделей ранее — самокатчиком был сбит ребёнок. А ведь сезон ещё толком не начался, поэтому власти не стали дожидаться роста негативной статистики и действуют на опережение.