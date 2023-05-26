На Кировке и прогулочной набережной могут запретить электросамокаты

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Доигрались. Точнее, докатались. Комиссия по безопасности дорожного движения при мэрии рассмотрит возможность запрета самокатов на набережной реки Миасс и Кировке в Челябинске, пишет паблик о жизни региона «Челябушка». Уж слишком много на них жалоб: создают угрозу пешеходам.

— Полагаем, шансы на введение ограничений очень высокие. Вопрос только в том, чтобы соотнести их с законом и не поссориться с кикшерингом. Судя по опросам в СМИ, большинство гуляющих по центру выступает за тотальный запрет, — комментируют новость авторы телеграм-канала. — Последней каплей стало происшествие на Кировке неделей ранее — самокатчиком был сбит ребёнок. А ведь сезон ещё толком не начался, поэтому власти не стали дожидаться роста негативной статистики и действуют на опережение.