«Энергией добра» зарядились 100 детей-сирот Челябинска

Фото: Иван Карлышев

26 мая в коррекционной школе-интернате №9 Челябинска прошел общегородской благотворительный праздник «Энергия добра». Мероприятие, организованное Группой компаний «МКС» и Ассоциацией малой энергетики при поддержке партнеров, собрало 100 воспитанников челябинских центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. В рамках проекта ребята увидели уникальный парад ретроавтомобилей, большой концерт с участием цирковых артистов, прокатились на верблюде, получили подарки. Но самое главное, по словам самих ребят, зарядились яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями - настоящей «энергией добра».

Фото: Иван Карлышев

Общегородской благотворительный праздник «Энергия добра» стал одним из самых масштабных за последний год мероприятий для детей-сирот, организованный силами благотворителей. В нем приняли участие воспитанники всех семи челябинских центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей: коррекционной школы-интерната №9, школы-интерната №13, детских центров «Акварель», «Гнёздышко», «Солнечный», «Надежда» и «Аистёнок». Подарить сиротам яркие эмоции, расширить кругозор, зарядить хорошим настроением перед летними каникулами, по словам организаторов, и было главной целью этого мероприятия.

«Так получилось, что наш праздник «Энергия добра» прошел в День российского предпринимательства, - отметил директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. – Благотворительное мероприятие, объединившее десятки компаний, стал еще одним доказательством того, что бизнес в нашей стране – это созидательная сила».

Фото: Иван Карлышев

Праздник «Энергия добра» открыл большой красочный концерт с участием цирковых артистов. Бурю эмоций у ребят вызвали номера с дрессированными собаками и попугаем, выступление жонглера и фокусника. В концерте также приняли участие и сами ребята. Настоящие овации вызвало выступление воспитанника школы-интерната №9 Димы Рыбакова, исполнившего песню «Это ты, моя Россия».

И все же кульминацией праздника стала креативная часть программы на спортивном поле интерната. Сразу после концерта ребят ждал парад ретроавтомобилей, организованный старейшим военно-историческим клубом «Дивизион». Мальчишки и девчонки с восторгом разглядывали бирюзовую красавицу-«Волгу» 1961 года выпуска, сидели в салоне легендарной «Победы» 1953 года выпуска, заглянули в багажник и под капот красного «Москвича».

«Этот «Москвич» больше полувека служит нашей семье. Он перешел от деда к моему отцу и далее ко мне, - рассказал владелец машины, член ВИК «Дивизион» Игорь Баймаков. – Рад, что могу показать ее ребятам и, в ответ, увидеть их неподдельный восторг».

Фото: Иван Карлышев

Для более полного погружения в атмосферу 50-60-х годов прошлого века с ребятами взаимодействовали артисты-волонтеры во главе с челябинским кинорежиссером Светланой Поповой в образах городских жителей того времени. Воспитанникам детских домов показали игрушки советского времени, поиграли в дворовые игры, рассказали о моде и быте того времени.

«Мы с большим энтузиазмом готовились к этому празднику. Нам было важно пообщаться с ребятами, устроить для них своеобразное путешествие во времени, расширить их кругозор, наполнить новыми впечатлениями. С ответственностью к проекту подошли и наши юные артистки в образах советских школьниц», - поделилась кинорежиссер, директор АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий Светлана Попова.

Также ребят ждала и масса других сюрпризов: пикник от Группы компаний «НИКС», катание на верблюде и мороженое от сети клиник «Линлайн», вкусные подарки от компании «Союзпищепром» и многое другое. Каждое детское учреждение получило сертификаты на спортивные подарки от Челябинского цинкового завода.

Фото: Иван Карлышев

«Несмотря на то, что у сети клиник «Линлайн» много своих благотворительных проектов, мы почти с самого начала поддерживаем праздник «Энергия добра». В этом году даже произошла своеобразная перекличка добрых проектов из разных регионов: средства, собранные для детей с ограниченными возможностями на ярмарке, проведенной на Самарском инклюзивном балу «Цветочное путешествие», по решению самих участников, пошли на организацию праздника для детей-сирот Челябинска. Так объединяет «Энергия добра»!» - рассказала руководитель благотворительных проектов сети клиник «ЛИНЛАЙН» Наталья Ливенцова.

«Мы с радостью присоединились к празднику «Энергия добра». И в этом году хотели не только подарить детям добрые эмоции, но и донести до них мысль, что, когда они вырастут, их с радостью ждут на предприятиях региона, в том числе и на заводе «Политранс». Нужно учиться и устраиваться на престижную работу», - поделилась директор по коммуникациям группы компаний «Микар» Елена Вериго.

Отметим, что праздник «Энергия добра» в школе-интернате №9 проводится Группой компаний «МКС» и Ассоциацией малой энергетики с 2013 года. В 2021 году проект стал проходить в формате общегородского праздника с участием воспитанников всех семи челябинских центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

«Для нас большая радость и большая ответственность – быть организатором праздника для самой чуткой аудитории – ребят, оставшихся без попечения родителей. Каждый год ставим перед собой вопрос – чем мы можем поддержать этих детей, чем удивить, чем порадовать? В таких проектах не сфальшивить, их можно делать только с открытым сердцем. И мы очень рады, что наше начинание поддерживает так много неравнодушных людей и компаний», - поделилась организатор проекта, исполнительный директор Ассоциации малой энергетики Мария Неволина.

Организация масштабного общегородского благотворительного праздника «Энергия добра» стала возможна благодаря поддержке: строительной компании «НИКС», компании «Союзпищпром», сети клиник «Линлайн», Челябинского цинкового завода, Челябинского кузнечно-прессового завода, группы компаний «Микар», в состав которой входит завод тяжеловозной прицепной техники «Политранс», рекламно-производственной группы «Giraf pro», компании «Мой шар», АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. Информационным партнером проекта выступила медиа-группа «Комсомольская правда - Челябинск».