В фонтанах теперь будут купаться не только выпускники
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вы ждали лета? Вы дождались! На Челябинск надвигается аномальная жара. По крайней мере, так прогнозируют синоптики. В первые дни лета ожидаются +35 градусов, что в городе, что в области. Причем никаких осадков синоптики не прогнозируют — придется спасаться вентиляторами, кондиционерами и купанием в водоемах.
По данным гидрометцентра, небольшой дождь возможен 2 июня, а потом снова ожидается засуха. К концу первой недели лета жара немного спадет — до 29 градусов. Ветер придет с юга, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
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