Шоу мыльных пузырей, крокодил Гена и Чебурашка: в арт-сквере на набережной реки Миасс отметят День защиты детей

Праздник детства всегда собирает много людей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска, на новой набережной реки Миасс, в арт-сквере 1 июня проведут ежегодный «Праздник детства». Для юных гостей и их родителей устроят праздничный концерт. На нем выступят вокальные и танцевальные коллективы города. Ребята смогут принять участие в различных состязаниях: конкурсе детского творчества, танцевальном баттле, викторине. За победу – ценные призы.

Угощать маленьких посетителей будут всеми любимые крокодил Гена и Чебурашка. А на площадке организуют развлекательную программу с шоу мыльных пузырей, аквагримом, красивыми фотозонами.

Праздник пройдет при поддержке администрации Челябинска и городского Координационного Совета женщин. Начало в 11:00.

– Мы рады дарить детям и нашему городу яркие впечатления, праздник детства, чтобы они почувствовали, что дети – центр Вселенной. А взрослые делают всё, чтобы их жизнь была яркой, красочной и счастливой, – отметила председатель Координационного Совета женщин при Администрации Челябинска Нажия Хасанова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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