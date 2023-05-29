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НовостиОбщество29 мая 2023 12:30

В Челябинске выявили корь у сотрудницы крупного вуза

В очаге по контактным лицам оказались 46 человек
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
В университете прошла вакцинация от кори

В университете прошла вакцинация от кори

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске выявили новые случаи заболевания корью. На этот раз инфекцию подхватила сотрудница одного из университетов города. Об этом в своем телеграм-канале рассказала вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— Медики своевременно отработали очаг по контактным лицам - а это 46 человек. 15 из них получили вакцину от кори, остальные либо ранее привиты, либо имеют медотвод, — отметила Ирина Гехт.

Сейчас пациентка находится в областной клинической больнице №3.

Напомним, в конце апреля на карантин закрыли роддом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. У одной из пациенток нашли корь. Из-за этого в зоне риска оказались другие роженицы и новорожденные.

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