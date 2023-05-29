Опрос: большинство челябинцев при выборе вуза ориентируются на качество обучения

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Большинство жителей Челябинской области при выборе вуза ориентируются на качество обучения и наличие нужного факультета. За такие критерии по результатам опроса проголосовали 27% респондентов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.

Кроме того, 24% опрошенных заявили, что при выборе вуза ориентируются на его рейтинг и престижность. Что касается рейтинга университетов региона, то выше всех, по данным сервиса, оказался ЮУрГУ. Однако работодатели обращают большое внимание на выпускников других местных вузов.

Выше всего этот показатель у Челябинского государственного института культуры (16,1 балла), у Университета физической культуры (14,3), ЧелГУ (14), Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (12,4). ЮУрГУ в этом списке на пятом месте с показателем 11,2.

Опрос проходил среди совершеннолетних пользователей сервиса, можно было выбрать такие параметры, как удаленность от дома, мнение учителей, мнение выпускников.

Для составления сводного рейтинга сервис учитывал следующие показатели: уровень зарплат, на которые претендовали выпускники; доля выпускников, претендовавших на позиции высшего менеджмента; количество резюме выпускников вузов в сфере высшего менеджмента, общее число резюме из вузов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru