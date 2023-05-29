Каширинский флешмоб: на двух перекрестках в Челябинске произошло ДТП с участием общественного транспорта

Фото: читатель КП

В Челябинске оборвало провода у троллейбуса. Инцидент произошел вечером на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Все попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что троллейбус стоял на светофоре перед перекрестком. Но когда он поехал дальше, то у него резко поднялся вверх токоприемник. Троллейбус резко остановился и не смог продолжить движение.

Другое ДТП с участием общественного транспорта произошло примерно в то же время на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. В центре перекрестка не смогли разъехаться по сторонам иномарка и автобус. Судя по кадрам, при повороте налево общественный транспорт задел легковушку боком.

Фото: читатель КП

Обновлено в 19:42. Около восьми часов вечера челябинцы сообщили о возгорании недалеко от перекрестка улиц Братьев Кашириных Молодогвардейцев. Там возле автомобильной парковки загорелась трава.

Фото: читатель КП

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