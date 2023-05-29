Легендарный путешественник Федор Конюхов станет почетным гостем Всероссийской детской парусной регаты на Тургояке

Во Всероссийской детской парусной регате, которая пройдет с 6 по 10 июня в Миассе на озере Тургояк примут участие более 100 юных яхтсменов со всей России. Фото Минспорт Челябинской области

На Всероссийской детской парусной регате, которая пройдет с 6 по 10 июня в Миассе на озере Тургояк, будет представлено три класса яхт — «Опитмист», «Кадет» и «Ракета 270». Всего в стартах примут участие более 100 юных яхтсменов со всей России.

Класс «Оптимист» представят спортсмены до 16 лет, «Кадет» — до 18 лет. Впервые в рамках Кубка путешественника Федора Конюхова яхтсмены в возрастной категории до 18 лет будут соревноваться на яхтах «Ракета 270» — на старт в этом классе выйдут около 30 лодок. Специально для соревнований Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области по поручению Губернатора Алексея Текслера предусмотрено приобретение для гонки 17 яхт класса «Ракета 270».

Помимо соревновательной части для спортсменов запланирована развлекательная и экскурсионная программы по природным и историческим достопримечательностям Южного Урала.

Одним из самых ожидаемых и вдохновляющих этапов парусной регаты станет встреча юных участников с одним из организаторов и идейным вдохновителем мероприятия Фёдором Конюховым. Также Федор Конюхов торжественно откроет маяк «Альбатрос», расположенный на берегу озера Тургояк.

— Очень интересно наблюдать за ребятами, они все молодцы. Это замечательно, что дети хотят стать яхтсменами и упорно тренируются. Парусный спорт очень закаляет характер. Главный приз получает одна команда, но, несмотря на это, все — победители. Мне очень нравится Тургояк – настоящее место силы», — отмечает Федор Конюхов.

В прошлом году главный приз Регаты — кубок путешественника Федора Конюхова — завоевала команды из Тольятти. Яхтсмены из Челябинской области, города Миасса, Варвара Хуторненко и Ярослава Попова заняли первое место в классе «Кадет».

СПРАВКА «КП»

Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке.

Первый в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах, первый совершил одиночное кругосветное плавание, первый выполнил программу «Семь вершин», первый пересек океан на вёсельной лодке, первый совершил кругосветный полет на воздушном шаре.

И это только часть достижений легендарного российского покорителя и путешественника.

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