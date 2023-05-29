В Челябинске оштрафуют перевозчиков за выключенные кондиционеры в автобусах

В автобусах обязаны включать кондиционеры, если температура воздуха выше установленной нормы
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Челябинске уже несколько дней держится жара. Однако не все перевозчики включают кондиционеры в автобусах. Из-за этого пассажиры вынуждены ехать в духоте – кому-то даже становится плохо.
Контролеры ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» решили проверить жалобы южноуральцев. В период с 23 по 26 мая они совершили поездки на 64 автобусах. По итогам проверок кондиционеры не работали на шести маршрутах.
Нарушения выявлены у следующих перевозчиков:
— №2, 14, 34, 483 (МУП «Служба организации движения»);
— №15 (ООО «Трест СКМ»);
— №51 (ООО «ЗапСибАвто»).
За ненадлежащее исполнение государственных контрактов перевозчикам будут выставлены штрафы.
Напомним, с жалобами на выключенные кондиционеры можно обращаться по номеру 8 (351) 217-62-34. Диспетчеру нужно сообщить температуру в салоне и бортовой номер автобуса, который указан около кабины. После чего с водителем свяжутся и попросят его включить систему кондиционирования.
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