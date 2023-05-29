В Челябинске грузовик врезался в ограждение и перевернулся

Фото: ГИБДД Челябинска
Днем 29 мая в Челябинске перевернулся грузовик. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло возле дома №43 на Троицком тракте.
По предварительным данным, 38-летний водитель Mitsubishi Fuso не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После удара грузовик перевернулся на правый бок.
В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД Челябинска
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