В Челябинске грузовик врезался в ограждение и перевернулся

Фото: ГИБДД Челябинска

Днем 29 мая в Челябинске перевернулся грузовик. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло возле дома №43 на Троицком тракте.

По предварительным данным, 38-летний водитель Mitsubishi Fuso не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После удара грузовик перевернулся на правый бок.

В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД Челябинска

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