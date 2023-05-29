В Челябинской области с ЕГЭ по русскому языку выгнали трех школьников

На экзаменах запрещено пользоваться шпаргалками и сотовыми телефонами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области во время сдачи экзаменов по русскому языку выгнали трех школьников. У нарушителей обнаружили шпаргалки и сотовый телефон. Об этом рассказал ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас.

— Во время проведения ЕГЭ по русскому языку было зафиксировано три нарушения: два участника удалены за наличие шпаргалки, один – за мобильный телефон, – уточнил Андрей Барабас.

Нарушители смогут повторно прийти на экзамен только в следующем году.

По данным Министерства образования Челябинской области, ЕГЭ по русскому языку сдали 13 175 школьников. На выполнение всей работы им отводилось 3,5 часа. Для успешного прохождения экзамена нужно было набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – от 70 баллов.

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