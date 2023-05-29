На северо-западе Челябинска пропал 16-летний подросток

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / Vk.com

В Челябинске пропал 16-летний Богдан Кузнецов. В понедельник, 29 мая, он вышел из дома №14 на улице Солнечной. С тех пор никаких вестей о подростке нет. Сейчас поиском юноши занимаются волонтеры поискового отряда и полиция.

— Рост 170 см, спортивное телосложение, волосы светло-русые средней длины, носит хвост. Особые приметы: левое плечо чуть меньше правого, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номеру: +7-982-343-79-93.

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