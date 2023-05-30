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НовостиПроисшествия30 мая 2023 3:28

В Челябинске машина сбила женщину, переходившую дорогу на красный свет

ДТП случилось на северо-западе
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 53-летняя женщина переходила дорогу на красный свет и попала под колеса. ДТП случилось вечером 28 мая на улице Чичерина, рядом с ТРК «Космос».

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, на женщину наехал Nissan Almera, которым управлял 45-летний мужчина. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

После аварии в полиции начали проверку.

Напомним, 29 мая в Челябинске грузовик врезался в ограждение и перевернулся. В тот же день одновременно на двух перекрестках случились аварии с участием общественного транспорта.

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