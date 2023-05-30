В Челябинской области таксист спасся от нападения, укусив буйного пассажира

Водитель такси чуть не погиб на работе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области пассажир напал на таксиста, но водитель не растерялся и сумел остановить дебошира.

Инцидент произошел ночью 28 мая в Златоусте. В машину к 35-летнему таксисту сел мужчина. По пути водитель и пассажир поспорили. Пассажир быстро перешел к рукоприкладству. Он ударил водителя кулаком в лицо, а затем принялся душить.

Таксист догадался укусить агрессора за руку и освободился благодаря этому из захвата. Водитель затормозил, выскочил из машины и заблокировал двери. Буйный пассажир оказался заперт в автомобиле.

Пострадавший таксист вызвал вневедомственную охрану. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, приехавших на вызов сотрудников водитель встречал с заметным синяком на лице.

Дебоширом оказался 42-летний златоустовец, у которого прежде не было проблем с законом. Агрессивного пассажира задержали и передали полицейским. Те сейчас выясняют, что подвигло мужчину на насилие.

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