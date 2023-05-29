В Челябинской области прошел Парижский полумарафон

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер принял участие в Парижском полумарафоне. Легкоатлетический пробег состоялся накануне в селе Париж Нагайбакского района. Мероприятие со слоганом «Открой Уральский Париж» привлекло более двух тысяч участников и гостей из России и Казахстана.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что посещение полумарафона — отличный способ познакомиться с культурой региона.

— Это действительно замечательный спортивный праздник, — поприветствовал участников глава региона. — Возможность не только проявить себя, но и узнать больше о культуре Южного Урала, о самобытной культуре нагайбакского народа. Поэтому здорово, что каждый год здесь, в селе Париж, мы собираемся для того, чтобы пообщаться и показать то, на что мы способны. Я очень рад, что каждый год все больше и больше людей приезжают в село Париж. Мы обязательно будем продолжать проводить полумарафон. Я уверен, что с каждым годом он будет интереснее.

Алексей Текслер вышел на старт одного из забегов — «Парижской мили», а также вместе с почетными гостями наградил победителей забега на 21,1 км.