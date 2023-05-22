В Челябинске сократили сроки ремонта улицы Бейвеля

фото: пресс-служба губернатора.

Проехать по отремонтированной улице Бейвеля можно будет уже в этом году. Строительство полотна в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет с опережением графика.

По контракту срок завершения работ — октябрь 2024 года. Но по поручению губернатора Алексея Текслера, рабочее движение по новой дороге откроют уже в этом году. Было одобрено опережающее строительство и принято решение часть средств 2024 года перевести на 2023 год.

В начале строительного сезона губернатор Алексей Текслер осмотрел самые проблемные дороги Челябинска. Первое место по обращениям жителей заняла улица Бейвеля, где новые дома появились несколько лет назад, а дорога так и оставалась двухполосной, без тротуаров и остановок.

По проекту ширина нового полотна составит 10 метров: по три полосы в каждую сторону с зеленым разделителем, еще около четырех метров — на тротуары и велодорожку. Также установят 11 остановок. Сейчас на объекте идут работы по устройству нижних слоев дорожной одежды проезжей части, тротуаров и велодорожек, а также устанавливаются опоры наружного освещения.