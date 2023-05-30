Гречка подешевела на 25 рублей, а говядина подорожала на 100: как в Челябинске за год изменились цены на еду

За год цены заметно изменились
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области за год подешевели 11 видов продуктов, считающихся социально значимыми. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Там сравнили ценники в крупнейших сетях супермаркетов в мае нынешнего года и в мае предыдущего.
Выяснилось, что сильнее всего за 12 месяцев подешевел картофель. Цена на него упала на 41% или на 25 рублей.
На втором месте по удешевлению (если считать в процентах) свинина. Килограмм мяса стал стоить меньше на 24% (или на 84 рубля).
За гречневую крупу в магазинах теперь просят на 23% меньше, чем год назад (снижение цены составило 30 рублей)
Килограмм соли стал стоить на 21% (3,7 рубля) меньше.
Прочие продукты подешевели на менее значительные доли. Три вида пищевых товаров из списка социально значимых, наоборот, подорожали.
Сильнее всего в цене вырос репчатый лук. Он стал стоить дороже на 46% — или на 25 рублей.
Говядина за год подорожала на 20%, но учитывая ее сравнительную дороговизну, в деньгах рост вышел весьма заметным: 112 рублей.
Пачка сливочного масла стала стоить на 2% больше, чем год назад — она подорожала на 3 рубля.
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