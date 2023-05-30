В Магнитогорске силовики окружили радиовышку и водонапорную башню

Фото: google.ru/maps

В Магнитогорске 30 мая проводят антитеррористические учения. В администрации города попросили жителей не волноваться и выбирать объездные маршруты.

— на объекте водоснабжения (улица Зеленая, 10, корпус А) проводится плановая учебная антитеррористическая тренировка, в которой задействованы представители силовых ведомств и администрации, — заявили в мэрии.

По указанному адресу в Правобережном районе Магнитогорска находится вышка радиосвязи, рядом расположена водонапорная башня.

Напомним, в минувшие выходные в Челябинске силовикам пришлось тренировать навыки внепланово. Из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали ТК «Синегорье» и ТК «Прииск».

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