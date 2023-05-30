В Центральном районе Челябинска заменят 10 засохших деревьев и 250 кусов

В мэрии выяснили, что почти все высаженные в прошлом году деревья прижились. Но 10 придется заменить. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске подрядчики по гарантии заменят деревья и кустарники, которые не прижились после высадки в 2022 году.

Как рассказали в мэрии, молодые деревца и кустики пересчитали в Центральном районе Челябинска. В прошлом сезоне деревья сажали на площади Павших революционеров, в сквере у дворца спорта «Юность», сквере на улице Академика Королева и инклюзивном сквере на пересечении улиц Володарского и Труда.

Проверка показала, что из 292 деревьев погибли 10. Из 10,9 тыс. кустарников засохли и будут заменены 252.

Напомним, на северо-западе Челябинска вместо пней посадили 23 лиственницы. А в металлургическом районе летом обещают открыть новый сквер.

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