Прокуратура взяла на контроль расследование дела после ДТП с двумя погибшими под Челябинском

Фото: ГИБДД

Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела после ДТП с двумя погибшими под Челябинском. Авария случилась в Сосновском районе вечером 28 мая. 24-летний водитель Lada Kalina во время поворота не уступил дорогу грузовику, который ехал по главной. В итоге фура буквально снесла легковушку, две 22-летние пассажирки скончались.

Еще двоих пассажиров госпитализировали с травмами, как и самого водителя. Против него завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

— Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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