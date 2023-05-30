В Челябинске учительница начальных классов помогла поймать эксгибициониста

У нарушителя обнаружилось четыре судимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске возле школы задержали эксгибициониста. Инцидент произошел днем 29 мая.

Мужчина встал возле школьного забора на улице Байкальской и принялся показывать гениталии прохожим, в том числе детям. Прохожие просто шарахались от жаждущего внимания челябинца. А вот учительница начальных классов, как только заметила происходящее из окна, нажала на тревожную кнопку.

Сотрудники вневедомственной охраны примчались на вызов и задержали эксгибициониста.

— Им оказался ранее четырежды судимый 41-летний местный житель, — уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчину передали для разбирательства сотрудникам полиции.

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