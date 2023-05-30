В Челябинской области 30 мая ограничили движение грузовиков из-за аномальной жары

Грузовикам придется задержаться на восемь часов Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области вновь ввели ограничения на дорогах из-за сильной жары. 30мая с 12:00 запретили проезд грузовиков по трем трассам.

Как сообщают в региональном управлении ГИБДД, для тяжелых машин закрыты участок с 1549 до 1871 километра трассы М-5, участок с 16 до 146 километра дороги Челябинск-Троицк, а также отрезок с 12 до 55 километра дороги Челябинск-Новосибирск.

Возобновить движение грузовики смогут после 20:00.

Напомним, в Челябинской области установилась аномальная жара. 30 мая температура воздуха может подняться выше +32 градусов, а ближайшие дни ожидают зной до +39 градусов.

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