В Челябинской области 30 мая ограничили движение грузовиков из-за аномальной жары

Грузовикам придется задержаться на восемь часов
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Челябинской области вновь ввели ограничения на дорогах из-за сильной жары. 30мая с 12:00 запретили проезд грузовиков по трем трассам.
Как сообщают в региональном управлении ГИБДД, для тяжелых машин закрыты участок с 1549 до 1871 километра трассы М-5, участок с 16 до 146 километра дороги Челябинск-Троицк, а также отрезок с 12 до 55 километра дороги Челябинск-Новосибирск.
Возобновить движение грузовики смогут после 20:00.
Напомним, в Челябинской области установилась аномальная жара. 30 мая температура воздуха может подняться выше +32 градусов, а ближайшие дни ожидают зной до +39 градусов.
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