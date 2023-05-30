Специалисты ЦКС проведут выездную работу Еткульском районе

В июне региональный оператор организует выездные консультации в Еткульском районе. Прием населения будет осуществляться 1, 8, 15 и 22 июня с 11:00 до 15:00 по адресу: с. Еткуль, ул. Первомайская, д. 31.

В ходе беседы со специалистами ЦКС жители сельской территории смогут получить ответы на вопросы, связанные со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами, актуализировать имеющиеся данные по лицевому счету, подать документы на заключение договора или заявление на перерасчет.

Отметим, что для оперативной связи с населением работает «горячая линия» ЦКС, телефон 8 351 200 33 83. Свой вопрос региональному оператору также можно направить через сайт www.cks174.ru. Для этого предусмотрена форма обратной связи. Подать обращение можно по эл. почте info@cks174.ru.