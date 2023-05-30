Фотограф из Челябинска снимает Солнце на самодельную камеру с выдержкой в полтора месяца

Фото: hornews.com
Фотограф из Челябинска Дмитрий Островский запечатлел движение Солнца на особую самодельную камеру, которая делает один снимок с выдержкой в полтора месяца. Собран аппарат из алюминиевой банки, а вместо пленки - фотобумага Foma. Об этом рассказали Hornews.com.
– Солнце каждый день проходит по траектории чуть выше или чуть ниже, чем в предыдущий день. Весной — выше, а после дня летнего солнцестояния до зимы оно будет с каждым днем немного опускаться. Если пасмурный день, на фотографии будет промежутки, – рассказал Дмитрий Островский.
Первое фото вышло слишком тусклым, второе и третье получились. Одна из самых сложных задач при таком виде съемки – установить камеру. Важно, чтобы композиция кадра была удачной, а аппарат никто не забрал, не сломал и не выкинул. В июне, после летнего солнцестояния, художник спрячет еще 12 банок. Снимки с них он увидит только перед Новым годом.
Ранее КП-Челябинск рассказывали о фотохудожнике – он снимал людей, используя аппарат конструкции XIX века. Финальные картины будто переносят моделей в прошлое.
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