Из Челябинской области начали перекачивать воду в страдающий от засухи Екатеринбург

В Екатеринбурге опасаются за водоснабжение города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области начали перекачивать воду в соседний регион. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», водоемы в Свердловской области мелеют из-за засухи, уровень воды близится в критической отметке.

Мэр Екатеринбурга Александр Орлов сообщил, что Волчихинское и Верхнемакаровское водохранилища, которые питают город, пополнят с помощью перекачки воды. Вдобавок в Екатеринбурге перешли на режим экономии и вместо полноценного мытья улиц устраивают скромное увлажнение.

Нязепетровское водохранилище на реке Уфе в Челябинской области построили в 1970-х, чтобы подавать воду предприятиям соседней Свердловской области (до Екатеринбурга от водохранилища около сотни километров). По специально сооруженному водоводу и каскаду насосных станций воду переправляют через Уральские горы в реку Чусовую. Уже оттуда она добирается до водохранилищ Екатеринбурга.

Напомним, в Челябинской области тоже страдают от засухи и жары, а в ближайшие дни зной может усилиться до +39 градусов.

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