В центре Челябинска 3 июня на весь день перекроют движение из-за молебна

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске в субботу 3 июня перекроют две улицы. Как сообщили в мэрии, это сделают в целях безопасности во время религиозных мероприятий.

Проехать нельзя будет с 7:00 до 20:00 по участку улицы Работниц от Свердловского проспекта до улицы Каслинской, а также по участку улицы Кыштымской между улицами Калинина и Работниц.

3 июня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе на улице Кыштымской собираются выставить частицу мощей Георгия Победоносца.

Схема: администрация Челябинска

Встреча ковчега со святыней назначена на 9:00.

— Затем митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет Божественную литургию с Всероссийским молебном о Победе, — уточнили в мэрии.

Собор для всех желающих будет открыт до 20:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru