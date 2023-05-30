В центре Челябинска 3 июня на весь день перекроют движение из-за молебна

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске в субботу 3 июня перекроют две улицы. Как сообщили в мэрии, это сделают в целях безопасности во время религиозных мероприятий.
Проехать нельзя будет с 7:00 до 20:00 по участку улицы Работниц от Свердловского проспекта до улицы Каслинской, а также по участку улицы Кыштымской между улицами Калинина и Работниц.
3 июня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе на улице Кыштымской собираются выставить частицу мощей Георгия Победоносца.
Схема: администрация Челябинска
Встреча ковчега со святыней назначена на 9:00.
— Затем митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет Божественную литургию с Всероссийским молебном о Победе, — уточнили в мэрии.
Собор для всех желающих будет открыт до 20:00.
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