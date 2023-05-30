В Челябинске разрисованные «Жигули» сбили пенсионерку

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске машина сбила пожилую женщину. ДТП случилось 30 мая на улице Бурденюка.

Украшенный картинками и названием марки моторных масел ВАЗ-2105 сбил 76-летнюю пенсионерку.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, женщина переходила дорогу в неположенном месте. За рулем «Жигулей» был 28-летний мужчина.

Пенсионерка осталась жива, но получила травмы. С места аварии ее увезли в больницу.

Напомним, накануне машина сбила женщину, перебегавшую дорогу у ТРК «Космос» на красный свет.

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