В Челябинской области признали банкротом дорожного подрядчика «Южуралмост»

Компания занималась ремонтом и строительством дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший крупный дорожный подрядчик «Южуралмост», получавший многомиллионные контракты при губернаторе Борисе Дубровском, был признан банкротом. Причиной стала задолженность в 75,3 млн рублей перед фирмой «Урал-Сервис-Групп». Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Челябинской области.

— В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 29 ноября. Конкурсным управляющим назначен член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Алексей Кононов, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, АО «Южуралмост» обязали выплатить 484,3 млн рублей штрафа за участие в картельном сговоре по ремонту и строительству дорог. Штраф наложили после проверок УФАС. Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что «Южуралмост» вступил в антимонопольный сговор с Борисом Дубровским, когда тот занимал пост губернатора. Благодаря соглашению, компания выиграла 10 аукционов на 2,4 млрд рублей.

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