На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП из-за лося

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области водитель иномарки сбил лося. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло вечером 29 мая на 1811 км автодороги. За рулем автомобиля Nissan находился 44-летний мужчина. Водитель сбил лося, когда животное выскочило на дорогу из леса.
В результате ДТП мужчина не пострадал, его автомобиль получил повреждения. Лось погиб на месте.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
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