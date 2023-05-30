На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП из-за лося

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области водитель иномарки сбил лося. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 29 мая на 1811 км автодороги. За рулем автомобиля Nissan находился 44-летний мужчина. Водитель сбил лося, когда животное выскочило на дорогу из леса.

В результате ДТП мужчина не пострадал, его автомобиль получил повреждения. Лось погиб на месте.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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