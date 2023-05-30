Евгений Миронов вспомнил со сцены в Магнитогорске Сергея Пускепалиса

Евгений Миронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магнитогорске открылся юбилейный XX фестиваль малых городов. Его проводит Театр Наций и его художественный руководитель, народный артист России Евгений Миронов.

Церемония открытия прошла на площади у памятника «Тыл – фронту». Евгений Миронов рассказал, что посетил сегодня металлургический комбинат, а также вспомнил своего коллегу, актера Сергея Пускепалиса, который одно время жил в Магнитогорске и погиб в 2022 году в автокатастрофе.

— Я в первый раз здесь, но думаю я еще вернусь, потому что я много чего не видел, — сказал со сцены Сергей Миронов. — Спасибо губернатору Алексею Текслеру, потому что на моё предложение провести здесь фестиваль, в театральном крае, тут же откликнулся. Здесь работал мой товарищ Сережа Пускепалис, и здесь мы открываем наш фестиваль.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Елена АПИНА

Также Сергей Миронов отметил, что на фестиваль впервые приехала трупа Мариупольского тетра. Их здание полностью разрушено, но в ноябре они сделали и привезли новый спектакль.

В Магнитогорске приехали 16 малых театров. Лучшие постановки будут показаны в Москве на сцене Театра Наций.

На открытии Евгений Миронов и Марина Александровна прочитали лирические отступления из «Евгения Онегина» под сопровождение государственного симфонического оркестра Челябинской области.

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