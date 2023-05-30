В Челябинске временно отключился светомузыкальный фонтан

Отключение фонтана объяснили временным сбоем Фото: Егор ИВЛЕВ

Днем 30 мая в Челябинске временно перестал работать светомузыкальный фонтан, который расположен в сквере на площади Революции. Впрочем, детям было все равно – в такую жару они начали резвиться в воде и даже не обращали внимание на неисправность.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В администрации Челябинска сообщили, что фонтан уже работает. Там предположили, что в тот момент мог произойти сбой автоматики.

Напомним, светомузыкальный фонтан будет работать примерно до середины сентября. После завершения эксплуатационного сезона его снова законсервируют.

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