В Челябинске изменили формат публичных слушаний

Публичные слушания нередко становились причиной потасовок Фото: Ольга ЩАПИНА

Публичные слушания в Челябинске будут проходить в ином формате. Часть вопросов станут рассматривать через интернет, а другую – в Доме архитектора, как это было раньше. Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании во вторник, 30 мая.

В онлайн-формате будут рассматриваться следующие вопросы: межевание территорий, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установка красных линий и получение разрешения на условно разрешенный вид использования. Высказывать мнение по проектам и голосовать горожане смогут через портал Госуслуг.

В Доме архитектора же продолжат рассматривать вопросы, которые касаются землепользования и застройки территории, а также изменения градостроительного плана.

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