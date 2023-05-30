В Челябинске изменили формат публичных слушаний

Публичные слушания нередко становились причиной потасовок
Фото: Ольга ЩАПИНА
Публичные слушания в Челябинске будут проходить в ином формате. Часть вопросов станут рассматривать через интернет, а другую – в Доме архитектора, как это было раньше. Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании во вторник, 30 мая.
В онлайн-формате будут рассматриваться следующие вопросы: межевание территорий, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установка красных линий и получение разрешения на условно разрешенный вид использования. Высказывать мнение по проектам и голосовать горожане смогут через портал Госуслуг.
В Доме архитектора же продолжат рассматривать вопросы, которые касаются землепользования и застройки территории, а также изменения градостроительного плана.
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