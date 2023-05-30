В Челябинске открылся филиал госфонда поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба главы региона

По поручению президента России в Челябинске начал работу региональный филиал госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». На торжественном открытии во вторник, 30 мая, присутствовали губернатор Алексей Текслер, руководство фонда, а также военнослужащие и их семьи.

— Фонд организован недавно, но задачи, который он призван решать, очень важные - оказывать всю необходимую помощь нашим ветеранам специальной военной операции, семьям погибших героев, — отметил глава региона в ходе торжественного открытия.

Фонд будет работать в тесной связке с областным Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации. В августе обе организации займут место в новом здании на Университетской набережной. Сейчас отделение госфонда временно находится на улице Смирных, 21а.

Основными сотрудниками отделения являются социальные координаторы, которые будут осуществлять персональное сопровождение ветеранов и членов семей погибших. Работники госфонда будут находиться не только в Челябинске, но и во всех муниципалитетах региона.

Фото: пресс-служба главы региона

СПРАВКА

Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, лекарственного обеспечения, оформления инвалидности, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии и др.

В структуру регионального филиала фонда вошли социальное, медицинское, информационное отделения, психологическая служба и др. Предусмотрена юридическая поддержка ветеранов, членов семей погибших по вопросам реализации госгарантий военнослужащим и их семьям.

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