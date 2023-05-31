В Челябинске запретят ставить киоски на газонах

Газоном решили считать не только зеленую лужайку, но и участок, который можно в нее превратить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В челябинской Городской думе внесли изменения в правила благоустройства. Теперь в Челябинске по-новому станут определять, что такое газон.

— Газоном будет считаться не только озелененная территория, но и земельные участки, предназначенные для перспективного озеленения, — пояснили в пресс-службе гордумы.

По словам главы челябинского управления экологии Ивана Кинева, новое определение позволит запретить установку на газонах торговых киосков.

Одновременно депутаты предложили ввести штраф за самовольное размещение торговых объектов (например, передвижных средств развозной торговли). Пока что в Челябинске наказывают только за самовольную установку ларьков.

Если предложение о штрафах одобрят в региональном Законодательном собрании, то нести ответственность придется не только владельцам нелегальных киосков, но и хозяевам цистерн с квасом.

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