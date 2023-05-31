Из Челябинска запустят дополнительные поезда к Черному морю

В Адлер поезда станут отправляться из Челябинска каждый день Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Челябинска чаще станут ездить поезда к Черному морю. Летом назначили дополнительные рейсы между Южным Уралом и Сочи.

Поезд № 477/478 «Челябинск – Адлер» начнет курсировать ежедневно.

Поезд № 463/464 будет возить пассажиров из Челябинска в Адлер трижды в неделю.

Поезд № 455/456 «Челябинск – Новороссийск» станет отправляться через день.

— Продажа билетов открыта за 90 суток, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Стоимость билетов разнится. Билеты на ближайший поезд №477 до Адлера 1 июня стоят от 5,8 тыс. рублей в плацкарте и от 9,6 тыс. рублей в купе. Билеты на тот же поезд отправлением 28 августа стоят от 6,6 тыс. рублей в плацкарте, от 6,2 тыс. рублей в купе, а поездка в вагоне СВ обойдется пассажиру в 16 тыс. рублей.

В этом сезоне на летних курортных поездах собираются перевезти 270 тыс. пассажиров.

Добавим, сейчас челябинцы могут поехать в Сочи, чтобы охладиться. По прогнозу, в ближайшие дни на черноморском побережье температура не поднимется выше +25 градусов. А в Челябинской области воздух разогреется до +39.

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