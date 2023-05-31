В Челябинске 4 июня изменят семь автобусных маршрутов

Сменить маршрут придется, в том числе, дачным автобусам Фото: Андрей АБРАМОВ

На челябинском северо-западе в воскресенье 4 июня перекроют несколько улиц и изменят маршруты общественного транспорта. Это сделают из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег РФ».

Спортсмены будут преодолевать дистанцию по городским дорогам. С 8:00 до 15:00 автомобилистам придется уступить им участки улиц Татищева, 250-летия Челябинска, Университетской набережной, Чичерина, Молодогвардейцев и Братьев Кашириных.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», на время полумарафона по альтернативным маршрутам будут курсировать автобусы №8, №9, №23, №31, №51, №60с, №158к.

Вот как будут выглядеть их временные схемы движения:

№8. Мамина — Бр. Кашириных — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Бр. Кашириных — Мамина.

№9. Мамина — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина.

№9. (обратно) Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Радионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Комсомольский проспект — Мамина.

№23. 47-й микрорайон — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Энтузиастов — Худякова — Доватора — Воровского — Блюхера — ТК Кольцо.

№31. ЧМК — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Бр. Кашириных — Чичерина — ЧМК.

№51. Посёлок Сосновка — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных— Чичерина.

№51. (обратно) Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — посёлок Сосновка.

№60с. Сад «Надежда» — Профессора Благих — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Чичерина — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Лесопарковая — Худякова — Плотина — Лыжных Батальонов — «Сад Вишнёвый».

№158к. Микрорайон «Белый хутор» — Академика Макеева.

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