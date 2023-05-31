Животноводство и растениеводство – на фермерские гранты

Гранты «Агростартап» в Челябинской области получат 17 фермеров. Разработанные ими бизнес-планы оказались наиболее перспективными и были отобраны в ходе конкурса, проводимого минсельхозом региона. 12 фермеров вложат средства гранта в развитие животноводства, пять будут развивать направление растениеводства.

Победители были определены в ходе конкурсных процедур среди 36 заявителей на получение грантов. Все они или уже зарегистрировали свои хозяйства в текущем году, или зарегистрируют его в течение ближайшего месяца. Еще одно условие получения гранта «Агростартап» – создание новых рабочих мест.

Общий объем грантов «Агростартап» составил 43,2 млн рублей. Эта сумма закроет до 90% затрат, необходимых на реализацию проектов грантополучателей, и еще 10 % добавят сами предприниматели. Из 17 грантополучателей 11 направят свои средства на разведение крупного рогатого скота, одно из них будет заниматься молочным животноводством, остальные – мясным. Для этих хозяйств предусмотрен максимальный размер гранта – 3 млн рублей. Пять хозяйств будут развивать растениеводческое направление, одно хозяйство – коневодство. На эти виды деятельности объем гранта составит около 2 млн. рублей.

Анатолий Калугин из Кизильского района был владельцем личного подсобного хозяйства и занимался выращиванием пшеницы. С получением гранта «Агростартап» он в течение месяца зарегистрирует К(Ф)Х и направит средства на дальнейшее развитие своего хозяйства: «Планирую закупить еще один трактор «Беларус». По условиям гранта необходимо увеличивать объемы производства, это реально, есть возможность расширять пашню, имеются свободные земли. В первый год устрою к себе на работу двух сотрудников».

Александр Мельников из Аргаяшского района ведет большое личное хозяйство, которое объединяет несколько поколений семьи. Основное направление – разведение мясных пород крупного рогатого скота. Выращивают герефордов, недавно приобрели бычка абердин-ангусской породы и уже получили первое потомство. «На средства гранта, – рассказал Александр Мельников, – купим трактор и племенной скот, создадим не меньше двух рабочих мест».

Напомним, что гранты «Агростартап» предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».