В Челябинской области 31 мая ограничили движение грузовиков из-за жары

Водителям придется ждать вечера Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области 31 мая вновь ограничивают проезд грузовиков по федеральным трассам. Причина — установившаяся в регионе аномальная жара. Днем прогнозируют зной до +36 градусов.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, с 12:00 большегрузным машинам нельзя будет проехать по участку с 1549 до 1871 километра трассы М-5, а также по участку с 12 до 131 километра подъезда к Екатеринбургу. Кроме того, для грузовиков закрыт отрезок с 16 по 146 километр дороги Челябинск-Троицк и участок с 12 по 55 километр дороги Челябинск-Новосибирск.

Возобновить движение грузовики смогут после 20:00.

Напомним, аномальная жара не торопится покидать Южный Урал. В пятницу прогнозируют усиление зноя до +39.

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