Школьники и студенты Челябинской области проверят знания в интеллектуальном турнире «Лиги знаний»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 10 июня пройдет Всероссийский интеллектуальный турнир «Лига Знаний: школы и колледжи». Начало в 11:30. Как отмечают организаторы, это больше, чем турнир по интеллектуальным играм, это сообщество близких по духу и интересам людей.

— Турнир реализуется с целью расширения кругозора, развития эрудиции и навыков командной работы у школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Каждый участник найдет здесь не только увлекательные квизы, викторины, подборки интересных фактов и полезные статьи, но и новые знакомства и много общения, конкурсы и розыгрыши призов, — рассказали организаторы.

В индивидуальных дистанционных этапах в Челябинской области приняло участие 9 068 обучающихся из более чем 400 образовательных организаций.

С 27 мая по 11 июня по всей стране пройдут региональные очные этапы, где первые могут показать свои знания. Региональный финал Челябинской области состоится 10 июня на базе Челябинского государственного университета (ул. Братьев Кашириных, 129).

За право стать самой умной командой Челябинской области в дистанционных командных этапах боролось 84 команды, из них в региональный финал прошли:

1. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С. М. Кирова» (Челябинск)

2. МОУ «Кизильская школа № 2» (Кизильское)

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска» (Челябинск)

4. ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж „Сфера“» (Челябинск)

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108» (Трехгорный)

6. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» (Златоуст)

7. НОУ СПО «Челябинский Юридический Колледж» (Челябинск)

8. ГБОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко» (Магнитогорск)

9. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова» (Златоуст)

10. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» (Карталы)

11. МОУ «Красногорская Средняя общеобразовательная школа» (пос. Южный)

12. МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина» (Снежинск)

13. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Челябинска» (Челябинск)

14. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (Челябинск)

15. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» (Челябинск)

16. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Усть-Катав)

17. ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» (Миасс)

18. Челябинский институт путей сообщения — филиал ФГБ ОУВО «Уральский государственный университет путей сообщения» (ЧИПС УрГУПС) (Челябинск)

19. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» (Челябинск)

20. ГБПОУ«Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» (Усть-Катав)

21. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова» (Копейск)

22. ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» (Челябинск)

23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска» (Челябинск)

24. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» (Златоуст)

25. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» (Челябинск)

Победители регионального этапа получат возможность представлять Челябинскую область и побороться за права называться самой эрудированной командой страны на большом финале 27 июня в Москве. Победителями Турнира признаются 10 лучших команд. По итогам проведения Финала пройдет торжественная церемония награждения победителей Турнира подарками, денежными премиями, сувенирами и памятными призами.

Всероссийский проект Лига Знаний — это совместный проект Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».