Погубил сына, но остался на свободе: вынесли приговор мужчине, из-за которого в жилом доме взорвался газ

В жилом доме на двух хозяев произошла разгерметизация газового баллона. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, из-за которого в жилом доме взорвался газовый баллон. Инцидент случился 17 февраля 2023 года в Верхнеуральском районе. Мужчина приехал в гости с семьей и занес в частный дом 5-литровый газовый баллон, который лежал в машине на морозе. Южноуралец поставил его в раковину под горячую воду, даже не дав согреться с улицы.

В итоге случился взрыв, из-за чего загорелся дом. После этого потолок обвалился и рухнул прямо на 13-летнего сына мужчины. Подросток скончался от полученных травм. Против его отца завели дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

— Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Взрыв случился в частном доме на двух хозяев, после ЧП также госпитализировали четверых пострадавших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru