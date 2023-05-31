Инцидент случился в автобусе № 64
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске будут судить мужчину, который избил 15-летнюю школьницу в автобусе. Это случилось вечером 12 апреля 2023 года. Пьяный челябинец зашел в автобус № 64 с банкой пива и начал наводить суету. Кричал матом на водителя, кондуктора, а затем и на пассажиров.
В какой-то момент он переключился на девушку, которая сидела рядом с ним, и назвал ее «швалью». Та в ответ достала камеру и начала снимать обидчика. Такой расклад вызвал еще больше агрессии в пьяном мужчине, и он дважды ударил школьницу по голове. Конфликт увидела другая пассажирка и вступилась за подростка — тогда неадекват швырнул в нее пивную банку и пнул ногой.
Теперь мужчине придется отвечать за свои выходки по уголовной статье о хулиганстве.
— Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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