Инцидент случился в автобусе № 64 Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске будут судить мужчину, который избил 15-летнюю школьницу в автобусе. Это случилось вечером 12 апреля 2023 года. Пьяный челябинец зашел в автобус № 64 с банкой пива и начал наводить суету. Кричал матом на водителя, кондуктора, а затем и на пассажиров.

В какой-то момент он переключился на девушку, которая сидела рядом с ним, и назвал ее «швалью». Та в ответ достала камеру и начала снимать обидчика. Такой расклад вызвал еще больше агрессии в пьяном мужчине, и он дважды ударил школьницу по голове. Конфликт увидела другая пассажирка и вступилась за подростка — тогда неадекват швырнул в нее пивную банку и пнул ногой.

Теперь мужчине придется отвечать за свои выходки по уголовной статье о хулиганстве.

— Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru