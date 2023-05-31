Обвиняемого во взятках экс-заместителя главы Магнитогорска не выпустили из СИЗО

Дмитрий Гаврилов. Фото: администрация Магнитогорска

Бывшему вице-мэру Магнитогорска Дмитрию Гаврилову придется остаться в СИЗО минимум до 13 июля. Такое решение принял Челябинский областной суд.

Как уточнили в пресс-службе суда, адвокат Гаврилова обжаловал предыдущее постановление и просил смягчить своему подзащитному меру пресечения. Но добиться перевода экс-замглавы Магнитогорска под домашний арест защитнику не удалось.

Дмитрия Гаврилова обвиняют в мошенничестве и получении двух взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, бывший вице-мэр действовал вместе с директором муниципального предприятия. Сообщники получили деньги от бизнесмена, который надеялся подписать с администрацией Магнитогорска контракты на содержание дорог.

Напомним, должность заместителя мэра Дмитрий Гаврилов занял в начале 2022 года. Уже через несколько месяцев его задержали по обвинению во взятке.

Бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова ранее приговорили к 4 годам заключения за взятку.

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